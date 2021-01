Talho de Manuel Mota foi vandalizado e Conselho de Arbitragem reagiu

Juiz da AF Braga desempenhou as funções de quarto árbitro na final da Taça da Liga.

O talho de Manuel Mota, juiz que desempenhou as funções de quarto árbitro na final da Taça da Liga entre Sporting e Braga, que os leões venceram por 1-0, foi vandalizado na madrugada deste domingo.

Algo que mereceu o repúdio do Conselho de Arbitragem, através de uma nota publicada no site da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"O Conselho de Arbitragem teve conhecimento este domingo que o estabelecimento comercial do árbitro Manuel Mota foi vandalizado durante a madrugada. O CA condena de forma veemente este acontecimento e acredita que as autoridades policiais, que já foram informadas do sucedido, serão capazes de identificar os autores de mais este ato cobarde", assinala o organismo presidido por José Fontelas Gomes, prosseguindo:

"Este tipo de ações deve merecer o firme repúdio de todos os clubes e agentes desportivos, algo que, espera o Conselho de Arbitragem, não deixará de acontecer. Manuel Mota está nomeado [jogo entre Farense e FC Porto] para um encontro das competições profissionais e terá todo o apoio do Conselho de Arbitragem no exercício da sua atividade. O Conselho de Arbitragem reafirma que os árbitros não se deixam intimidar por atos que não têm lugar no desporto como o entendemos", remata o CA.