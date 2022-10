Taça de Portugal conquistada pelo Aves comprada pela Câmara de Santo Tirso

Município de Santo Tirso anunciou, esta terça-feira, que adquiriu em leilão o troféu da Taça de Portugal conquistada pelo Aves, em 2017/18.

A Câmara Municipal de Santo Tirso comprou em leilão o troféu da Taça de Portugal que o Aves conquistou na temporada 2017/18, diante do Sporting. A taça, recorde-se, foi a leilão na sequência do processo de insolvência da SAD avense.

O JOGO sabe que a taça foi adquirida por 30 mil euros.

Alberto Costa, presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, refere que esta foi uma decisão "que visou garantir a permanência deste importante troféu no clube".

"Não podíamos permitir que um troféu com tanta relevância para a história do desporto no concelho ficasse na posse de um privado, porventura de alguém sem qualquer ligação à Vila das Aves ou ao clube, pelo que o Município de Santo Tirso fez questão de evitar que tal acontecesse", declarou ainda o autarca.

A Vila das Aves é uma freguesia do concelho de Santo Tirso, distrito do Porto.

Leia o comunicado na íntegra:

Mais tarde, na sequência da insolvência da SAD avense, que foi declarada em falência pelo Tribunal Judicial da Comarca de Santo Tirso, em 2021, a réplica do troféu conquistado foi colocada em leilão."