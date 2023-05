Taça da Liga, relva, luz e seguros a votos em Assembleia Geral da Liga

Assembleia Geral realiza-se esta segunda-feira para debater e votar propostas de alteração ao Regulamento de Competições. Horários sofrem alterações

A sede da Liga Portugal, no Porto, será palco esta segunda-feira, às 14h00, de uma Assembleia Geral onde serão discutidas e votadas - pela primeira vez de forma eletrónica -, as propostas de alteração ao Regulamento de Competições da Liga Portugal.

Modelo competitivo da Taça da Liga, com menos equipas, será discutido, bem como a melhoria e escrutínio dos relvados e da iluminação. Seguros de jogadores não regularizados motivarão adiamento.

Um dos assuntos na ordem de trabalhos é o novo formato competitivo da Taça da Liga, que entrará em vigor na época 2024/25, reduzida a oito equipas - os primeiros seis classificados da I Liga e os dois primeiros da II Liga. Em 2023/24 mantém-se o modelo da época passada, no qual todas as equipas competem, passando por eliminatórias até chegarem à fase de grupos. Posteriormente, disputam a final-four e a final.

Este novo modelo foi escolhido em função do alargamento dos calendários internacionais para as provas da UEFA, de forma a facilitar a escolha das datas de todos os jogos. O número de encontros diminui, mas a competição mantém-se apetecível do ponto de vista dos direitos audiovisuais. O objetivo passa, também, pela tentativa de internacionalizar a competição, um tema que será debatido, naturalmente, ao longo da próxima época.

Acima de tudo, o organismo pretende rentabilizar a prova de forma a que os lucros sejam repartidos por todos: 75 por cento para todas as sociedades desportivas, incluindo as que não participarem, e 25 por cento para a organização, tanto da prova como da própria Liga Portugal. A intenção é que os clubes que deixam de participar na prova não fiquem sem as receitas que habitualmente recebiam.

Relva e luz escrutinadas

Outra das propostas em discussão está relacionada com elementos essenciais ao espetáculo televisivo e desportivo: o relvado e a iluminação. A relva será avaliada a cada jogo por várias entidades, contribuindo para que os "tapetes" nas competições profissionais estejam ao melhor nível.

Quanto à iluminação, a Liga pretende melhorias e elevará a exigência, de forma a que todos os estádios, da I e II ligas, cumpram os mesmos requisitos. Para comprovar se está tudo dentro das normas estabelecidas haverá um mecanismo, que entrará em vigor nesta época desportiva, de medição regular da luminosidade dos recintos.

Cinco substituições e jogos mais cedo...

Em relação ao futebol jogado, a norma transitória de as equipas terem nove suplentes e três momentos de substituição passa a ser definitiva, tal como a FIFA decidiu.

Relativamente aos horários de jogos, em dias úteis passa a haver um reajuste sempre que estejam marcados dois para a mesma data útil: em vez de serem disputados às 19 horas e às 21h15, como acontece atualmente, serão antecipados um quarto de hora e meia hora, passando a iniciar-se às 18h45 e às 20h45, respetivamente. Já os jogos agendados para as 11 horas, como acontece em alguns sábado, domingos e feriados, e caso se disputem nos Açores, passarão a disputar-se no horário local, uma hora a menos do que em Portugal continental.

Os seguros de acidentes de trabalho dos jogadores também serão debatidos e votados nesta assembleia, havendo proposta para regulamentar um norma que obriga os clubes a ter a situação regularizada 24 horas antes do jogo, sob pena de este ser automaticamente adiado.

PROPOSTAS

Taça da Liga

- A temporada 2023/24 mantém o formato da prova de 2021/22, no qual todos os clubes participam até serem apurados os clubes para a fase de grupos, seguindo-se as restantes fases. Em 2024/25, o formato muda para oito participantes.

Horários

- Em dias úteis, e no caso de haver mais do que um jogo, os horários sofrem alterações, passando a ser disputados às 18h45 e 20h45, em vez das 19h00 e 21h15, respetivamente.

- Nos Açores, os jogos matutinos serão disputados à hora local, menos uma que no continente.

Substituições

- A norma transitória de nove suplentes e três momentos de substituições passa a ser definitiva.

Iluminação

- Haverá um mecanismo, que entrará em vigor na nova época desportiva, de medição regular da luminosidade dos estádios. I e II ligas terão os mesmos requisitos.

Seguros dos jogadores

- Clubes são obrigados a ter situação regular 24 horas antes dos jogos.