Sustentabilidade financeira

Futebol 360 - Um artigo de opinião de Rui Caeiro.

Continuam a ser dados passos firmes e concretos no caminho da proteção e salvaguarda do Futebol europeu através de regulamentos, que incentivam cada vez mais uma gestão pautada por investimentos racionais, e que certamente irão contribuir para um futuro mais sustentável da indústria.

Depois de em 2010 ter sido introduzida pela primeira uma dimensão regulamentar de natureza financeira, no passado dia 7 de abril, a UEFA em sede do Comité Executivo do organismo que tutela o Futebol europeu aprovou a primeira grande reforma dessas medidas pioneiras.