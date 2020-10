Supertaça já tem data marcada: FC Porto-Benfica joga-se em Aveiro

O dia 23 de dezembro é a data hoje anunciada pela FPF. Taças femininas também marcadas

"O Estádio Municipal de Aveiro vai receber três jogos importantes do futebol português", começa por referir o comunicado da Federação Portuguesa de Futebol, hoje divulgado.

A Supertaça Cândido de Oliveira é um desses jogos, agendado para o dia 23 de dezembro, entre as equipas do FC Porto, vencedor da I Liga 2019/20, e do Benfica, finalista vencido da Taça de Portugal.

O jogo terá transmissão em direto na RTP.

Ainda antes, a 13, disputa-se a final da Taça de Portugal feminina de 2019/20, entre o Benfica e o vencedor do encontro do próximo dia 18 de novembro entre o Estoril Praia e o Braga. No dia 16 de dezembro joga-se a final da Taça da Liga feminina de 2019/20, que coloca frente a frente as equipas do Benfica e do Braga. Estes dois jogos terão transmissão televisiva em direto no canal 11.

Segundo a nota da FPF, esta data está a sujeita a alteração, dependendo do desempenho da equipa do Benfica na Liga dos Campeões feminina. A data alternativa é 6 de janeiro de 2021.

As três finais foram adiadas das datas em que estavam originalmente previstas devido à pandemia de Covid-19. Os horários dos jogos serão divulgados oportunamente.