Supertaça: FC Porto triplica os resistentes e Benfica arrasa nos milhões

Diferença de encaixes com vendas de jogadores que estiveram na Supertaça de 2020 é superior a 80 M€

Três anos depois do último duelo entre Benfica e FC Porto na Supertaça, dragões e águias vão dar, esta quarta-feira (20h45), o pontapé de saída oficial na época 2023/24, no encontro que vai decidir o primeiro troféu da temporada.

Em 2020, num jogo disputado no frio de dezembro e com o Estádio Municipal de Aveiro - o mesmo palco deste ano - vazio, fruto do contexto de pandemia covid-19, a noite teve tons de azul e branco. Sérgio Oliveira e Luis Díaz marcaram os golos da vitória (2-0) sobre o rival encarnado, dois jogadores que, entretanto, rumaram a novas paragens, como tantos outros intervenientes dessa final.