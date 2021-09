Superfinal da Liga Europeia de futebol de praia: Portugal arranca com vitória

Redação com Lusa

A seleção portuguesa de futebol de praia estreou-se na Superfinal da Liga Europeia com um triunfo, por 7-5, frente à Ucrânia.

Léo Martins, com quatro golos, e Jordan Santos, com três, o último dos quais a dois segundos do fim, consumaram o complicado êxito da equipa dirigida por Mário Narciso.

Pelo conjunto do Leste da Europa marcaram Voitenko, Korniichuk, Shcherytsia, por duas vezes, e Pashko.

No primeiro período, os lusos lideravam por 1-0 com golo logo nos instantes iniciais de Jordan Santos, sendo que Portugal chegou mesmo aos 3-0, no segundo parcial, antes de permitir o empate, frente a uma Ucrânia que sempre mostrou perigo e que discutiu o resultado até ao último lance.

Na sexta-feira, Portugal, que é bicampeão em título, defronta a Suíça e no sábado a Itália, que hoje venceu os helvéticos por 7-3.

O outro grupo é composto pela Rússia, campeã do Mundo, Bielorrússia, Espanha e Polónia.

Os dois vencedores dos grupos disputam a final em 12 de setembro.