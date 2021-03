Substituição extra por concussão cerebral analisada pela Liga e médicos dos clubes

Reunião contou ainda com Rui Araújo, especialista em Medicina Intensiva e emergência e Diretor do SMI do Hospital Pedro Hispano.

Decorreu esta quinta-feira mais uma reunião - a sétima na presente temporada - entre os departamentos médicos dos clubes e a Liga, com orientação de Filipe Froes, consultor clínico do organismo liderado por Pedro Proença e o contributo de Rui Araújo, especialista em Medicina Intensiva e emergência e Diretor do SMI do Hospital Pedro Hispano.

Em discussão esteve o momento da vacinação contra a covid-19 e, como principal novidade, surgiu a análise à concussão cerebral.

Em cima da mesa, segundo a Liga, está a possibilidade de introdução de uma substituição extra, em caso de concussão cerebral, de forma a assegurar a proteção dos jogadores.

De recordar que tanto na Liga NOS como na Liga SABSEG é permitida a realização de cinco substituições durante os jogos, desde que estas sejam levadas a cabo em três momentos do jogo. Nas provas organizadas pela Federação Portuguesa de Futebol, a medida da alteração extra por concussão cerebral já está em vigor.