"Stress e pressão são os principais problemas nas decisões erradas do VAR"

Fontelas Gomes fala da influência "do stress e da pressão" no trabalho do VAR

José Fontelas Gomes fala sobre a pressão a que os videoárbitros estão sujeitos aquando da avaliação dos lances.

O videoárbitro no futebol português esteve em discussão esta segunda-feira, no webinar "VAR Future Challenges", organizado pelo Sporting, que contou com a participação de oradores como José Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), e Helena Pires, diretora executiva para as competições da Liga.

Na ponta final do debate, os erros cometidos pelo VAR foram um dos temas abordados, com Fontelas Gomes a apontar "o stress e a pressão" como os principais factores causadores de imprecisões:

"Sim, as pessoas que estão no VAR sofrem pressão para tomar a decisão certa. Há situações de interpretação, o que para mim é claro em termos de um erro para outra passoa não é. O Stress e a pressão são os principais problemas nas decisões erradas do VAR. Temos de treinar muitas horas, educar na implementação do VAR. Não temos de mudar muito as leis do jogo. Em algumas delas sim, ligeiras mudanças, mas temos é de trabalhar na linha de intervenção e no treino dos árbitros , dos que estão no terreno e no VAR", afiançou o líder do CA.