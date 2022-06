Sporting perde guerra dos títulos de campeão: confira pareceres entregues à FPF

Estudos solicitados pela Federação serão debatidos em AG. Tese do Sporting não vinga em nenhuma das avaliações. FPF apresentou aos seus associados dois pareceres sobre categorização dos títulos nacionais desde 1921/22. Em ambos, o Sporting, que era quem mais reclamava, é o menos beneficiado.

A categorização das competições nacionais vai ser discutida em Assembleia Geral Extraordinária da Federação Portuguesa de Futebol, marcada para o próximo dia 29. Tal como prometido, a FPF irá apresentar aos seus associados os resultados de dois pareceres elaborados por investigadores indicados por três universidades: Lisboa, Porto e Coimbra, no âmbito da constituição da Comissão Independente para Análise dos Títulos Nacionais (CIATN), em 2018. Ambas as avaliações evidenciam os diferentes pontos de vista dos especialistas indicados.

O JOGO apurou que os dois pareceres apontam para as seguintes conclusões: Parecer 1: os vencedores do Campeonato de Portugal entre as épocas 1921/22 e 1933/34 devem ser considerados como campeões nacionais, bem como os vencedores do Campeonato das Ligas (entre 34/35 e 37/38), prova que precede o Campeonato Nacional. Os vencedores do Campeonato de Portugal entre 1934/35 e 1937/38 devem ser reconhecidos como vencedores da Taça de Portugal;

Parecer 2: o Campeonato de Portugal é prova antecessora da Taça de Portugal e os Campeonatos das Ligas (I e II Liga) antecessores do Campeonato Nacional (I e II Divisão), pelo que devem ser reconhecidos como campeões nacionais os vencedores dos Campeonatos das Ligas (entre 34/35 e 37/38), que é a contabilidade atual, e como vencedores da Taça os clubes que conquistaram o Campeonato de Portugal desde 1921/22 até aos dias de hoje.

O Parecer 1 foi elaborado por Amândio J. M. Barros, Manuel A. Janeira e Ricardo C. Pereira (da Universidade do Porto) e Sílvia A. C. Alves (U. Lisboa).

Recorde-se que a 17 de dezembro de 2020, o Sporting entregou à FPF o que então considerou "um parecer histórico e independente" com o objetivo de ver reconhecidos os campeonatos nacionais de futebol de 1921 a 1940. O JOGO fez as contas e a verdade é que, nos dois pareceres, o Sporting é o menos beneficiado dos três grandes.

Entretanto, na Assembleia Geral Extraordinária serão também sujeitos a ratificação os regulamentos de Arbitragem e Disciplina votados na passada semana em AG da Liga.