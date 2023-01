Sporting inscreve reforço e Benfica regista Feratovic e Benchimol

Já o FC Porto, registou a renovação do júnior João Teixeira, num dia em que a Liga recebeu 29 novos contratos até às 18h00.

Os empréstimos de Amir Feratovic e Gilson Benchimol foram esta terça-feira registados pelo Benfica, assim como a contratação de Ousmane Diomandé pelo Sporting, de acordo com a atualização publicada às 19:00 pela Liga de clubes.

O defesa central oriundo do Estrela da Amadora e o avançado proveniente do Estoril vão jogar na equipa B dos encarnados, enquanto o ex-defesa central do Mafra, cujo passe pertencia aos dinamarqueses do Midtjylland, irá integrar o plantel principal dos leões.

Na atualização, publicada às 19h00, destaca-se ainda a transferência internacional de Pablo Ortiz registada pelo Mafra, defesa central que chega por empréstimo do Midjylland, depois de os dinamarqueses terem resgatado Diomandé para vender ao Sporting.

Entre os clubes da I Liga, o Paços de Ferreira registou as cedências temporárias de Paulo Bernardo, oriundo do Benfica, e de Hernâni Infade, proveniente do Braga, clube que fez o registo da inclusão de Bruno Viana no plantel.

Já o Portimonense, registou as transferências internacionais dos colombianos Carlos Garcês e Roberto Hinojosa, defesa do Deportivo Pereira e avançado ex-Unión Magdalena, respetivamente.

O Estoril também registou duas transferências internacionais, do costa-riquenho Brandon Aguilera e do brasileiro Allison, ambos reforços para o meio-campo da equipa de Nelson Veríssimo.

O Marítimo, por sua vez, deu entrada da transferência internacional do português José Bica, oriundo do Lille, de França, e o Santa Clara registou a cedência temporária de Nanu, por parte do FC Porto, enquanto Depú, oriundo do Petro de Luanda, foi registado como transferência internacional pelo Gil Vicente.

Na II Liga, o Farense registou a revalidação do júnior Rui Santos e a cedência temporária de Kauan Firmino, enquanto a BSAD anotou a transferência de Boubacar Fofana e a cedência temporária de João Marcos (ex-Santa Clara).

O Nacional também registou uma transferência internacional, de Vinícius Machado, enquanto o Moreirense incluiu Alhassane Sylla no plantel.

No período da manhã, até às 12h00, tinham dado entrada nos serviços da Liga apenas cinco contratações internacionais e três renovações.

O segundo prazo de inscrições da época 2022/23 termina esta terça-feira, às 2h00.

Lista de documentação apresentada até às 12h30:

Eduardo Ageu Almeida Santos - Santa Clara Açores - Futebol, SAD - Transferência internacional

João Victor Tornich - Portimonense - Futebol, SAD - Transferência internacional

Gonçalo Martim Duarte Malheiros - Futebol Clube de Arouca - Futebol, SDUQ, Lda - Revalidação (júnior)

Miguel Gomes Correia - Futebol Clube de Arouca - Futebol, SDUQ, Lda - Revalidação (júnior)

Caue Caruso Alves - Estoril Praia - Futebol, SAD - Transferência internacional

Duarte de Barros Mariano de Carvalho - Estoril Praia - Futebol, SAD - Inclusão no plantel

David Samuel Custódio Lima - Sporting Clube Farense - Algarve Futebol, SAD - Transferência internacional

Marcos Alberto Zambrano - Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD - Transferência internacional (júnior)

Ricardo Almeida Ferreira - Futebol Clube de Arouca - Futebol, SDUQ, Lda - Revalidação (júnior)

Lista de documentação apresentada até às 18h00:

Amir Feratovic - Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD - Cedência temporária

Rui Miguel Patrocínio dos Santos - Sporting Clube Farense - Algarve Futebol, SAD - Revalidação (júnior)

Pablo Antonio Ortiz Cabezas - Clube Desportivo de Mafra - Futebol, SAD - Transferência internacional

Kauan Tome Firmino Silva - Sporting Clube Farense - Algarve Futebol, SAD - Cedência temporária

Carlos Emiro Garces Torres - Portimonense - Futebol, SAD - Transferência internacional

Gilson Benchimol Tavares - Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD - Cedência temporária

João Pedro Moreira Teixeira - Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD - Revalidação (júnior)

Brandon Aguilera Zamora - Estoril Praia - Futebol, SAD - Transferência internacional

José Manuel Bica Reis - Marítimo da Madeira - Futebol, SAD - Transferência internacional

Boubacar Fofana - "Os Belenenses" - Sociedade Desportiva de Futebol, SAD - Transferência internacional

Alhassane Sylla - Moreirense Futebol Clube - Futebol, SAD - Inclusão no plantel

Allison Patrick Oliveira de Souza - Estoril Praia - Futebol, SAD - Transferência internacional

Vinícius Réquia Machado - Clube Desportivo Nacional - Futebol, SAD - Transferência internacional

Hernâni Infande Tchuda da Silva - Futebol Clube de Paços de Ferreira, SDUQ, Lda - Cedência temporária

Eulánio Angelo Chipela Gomes - Santa Clara Açores - Futebol, SAD - Cedência temporária

Ousmane Diomande - Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD - Transferência internacional

Laurindo Dilson Maria Aurélio - Gil Vicente Futebol Clube - Futebol, SDUQ, Lda - Transferência internacional

Bruno Viana Willemem da Silva - Sporting Clube de Braga - Futebol, SAD - Inclusão no plantel

João Marcos Lima Cândido - "Os Belenenses" - Sociedade Desportiva de Futebol, SAD - Cedência temporária

Roberto Carlos Hinojoza Marin - Portimonense - Futebol, SAD - Transferência internacional

Paulo Guilherme Gonçalves Bernardo - Futebol Clube de Paços de Ferreira, SDUQ, Lda - Cedência temporária