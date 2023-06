Sporting abriu as portas da Academia aos pais e familiares dos jovens jogadores do clube

Os familiares dos jovens craques foram recebidos em Alcochete com a entrega de camisolas personalizadas com o nome do respetivo filho

O Sporting abriu as portas da Academia Cristiano Ronaldo aos pais e familiares dos jovens jogadores, entre os sub-14 e sub-19, que integram o futebol de formação verde e branco. A iniciativa, no sábado, foi a primeira edição do Open Day multidisciplinar e teve um caráter explanatório, pois os treinadores e responsáveis da formação explicaram, detalhadamente, o conhecimento que têm e o que tencionam proporcionais aos jovens e às equipas.

Os familiares dos jovens craques foram recebidos em Alcochete com a entrega de camisolas personalizadas com o nome do respetivo filho, antes das formações e demonstrações práticas preparadas pelos departamentos que, todos juntos, compõem o Modelo-Centrado no Jogador.

Passaram por temas como nutrição, pedagogia, operações, estratégia, avaliação e talento, psicologia, performance física, gabinete de apoio, comunicação e observação e análise. Depois de visitas-guiadas aos espaços habitualmente restritos aos jogadores e staff, o evento terminou com um treino realizado pelos pais em pleno relvado do Estádio Aurélio Pereira.