Sport TV estreia formato e com quatro caras novas

Programa "O Futebol é momento" irá para o ar todas as noites de quinta-feira.

A Sport TV vai estrear um novo formato em julho, que vai levar ao canal quatro caras novas. Trata-se do programa "O Futebol é momento", que irá focar-se no futebol e na interação simultânea com os telespectadores através de algumas rubricas.

Todas as noites de quinta-feira, durante uma hora e meia, o programa contará com a apresentação de Cláudia Lopes e um painel de comentadores residentes constituído por Nuno Gomes, Pedro Barbosa e Pedro Ribeiro.

Neste programa, que irá olhar em detalhe para a atualidade da semana, espreitando a jornada seguinte e para os vários jogos que vão ser vistos nos canais Sport TV, além da possibilidade de existir um convidado todas as semanas e da base dos programas ser em estúdio, está em aberto que alguns se realizem no exterior e em diferentes localidades do país.