Sousa Tavares: "O juiz está à espera que o tribunal lhe recuse o pedido de escusa"

Tavares defende também que Paulo Registo deveria ser afastado do processo e-toupeira.

Miguel Sousa Tavares acredita que, pela forma como foi feito o pedido de escusa do juiz Paulo Registo, este está à espera que o Tribunal da Relação lhe recuse essa intenção e, dessa forma, seja mesmo ele a julgar Rui Pinto.

"Mal se instalou a polémica, ao ser conhecida a sua indigitação e conhecidas as suas posições no Facebook, o que fez o juiz? Correu a apagar o seu registo no Facebook. E isso queria dizer duas coisas: uma, é que tinha consciência de que esse registo podia comprometer a sua posição de isenção como juiz; e a outra, de que queria fazer o julgamento e por isso apagou o registo. Só perante a polémica instalada é que ele pediu a escusa. Mas atenção, pediu-a em termos muito suaves, porque, por exemplo, ele nem faz referência no pedido de escusa ao facto de ter posto um "gosto" no post que diz que Rui Pinto é um pirata. No fundo, está à espera que o Tribunal de Relação recuse o pedido de escusa dele", afirmou Sousa Tavares na TVI, na noite desta segunda-feira.

Para o comentador televisivo, essa não pode ser a decisão do tribunal e, aliás, o mesmo deveria afastar o juiz do processo e-toupeira, para o qual também foi indigitado. "Considero que o tribunal não pode fazer outra coisa senão aceitar esse pedido de escusa. E o mesmo deve ser extensível ao processo do e-toupeira", analisou Tavares, acrescentando que Registo "não dá garantias de isenção", até porque mostrou que já "tem o seu juízo feito" em relação a Rui Pinto.

