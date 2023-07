Sorteio dos campeonatos profissionais: conheça as condicionantes

Sorteio da Liga Bwin e Liga SABSEG agendado para esta quarta-feira, 5 de julho, às 19h30

A Liga divulgou as condicionantes para o sorteio dos campeonatos profissionais, que se realiza esta quarta-feira, 5 de julho, pelas 17h30.

Conheça as condicionantes:

Liga Portugal 1 bwin:

1. A segunda metade da competição terá de ser um espelho da primeira;

2. As seguintes equipas não poderão jogar simultaneamente em casa ou fora, na mesma jornada (i.e. se uma joga em casa, a outra terá que jogar fora):

a. SL Benfica e Sporting CP;

b. FC Porto e Boavista FC;

c. SC Braga e Vitória SC;

d. Moreirense F e FC Vizela;

e. SC Farense e Portimonense;

f. Gil Vicente e SC Braga (evitar na medida do possível);

g. Vitória SC e FC Famalicão (evitar na medida do possível);

h. Quando o SC Braga jogar em casa contra uma das 3 equipas com melhor classificação média nas últimas três épocas, essas mesmas 3 equipas não podem jogar como visitante contra o Moreirense FC, FC Vizela e FC Famalicão;

i. Quando o Vitória SC jogar em casa contra uma das 3 equipas com melhor classificação média nas últimas três épocas, essas mesmas 3 equipas não podem jogar como visitante contra o Moreirense FC, FC Vizela e Gil Vicente FC;

j. Quando o SL Benfica jogar em casa contra uma das equipas do top 3 com melhor classificação média nas últimas três épocas, essas mesmas equipas não podem jogar como visitante contra Estrela Amadora e Estoril Praia;

k. Quando o Sporting CP jogar em casa contra uma das equipas do top 3 com melhor classificação média nas últimas três épocas, essas mesmas equipas não podem jogar como visitante contra Estrela Amadora e Estoril Praia.

3. Evitar, na medida do possível, que a mesma equipa dispute consecutivamente em casa ou fora, os seus jogos com as cinco equipas que, nas três épocas desportivas antecedentes, tenham tido melhor classificação média:

a. FC Porto - 17,33 pontos

b. SL Benfica - 16,67 pontos

c. Sporting CP - 16,67 pontos

d. SC Braga - 15,33 pontos

e. Vitória SC - 12,67 pontos;

4. Evitar, na medida do possível, que um clube que dispute um jogo com uma equipa participante nas competições europeias, dispute o jogo da jornada imediatamente seguinte novamente com um clube participante nessas mesmas competições:

a. Nas jornadas 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 22, 25, 29 e 32, não poderá haver jogos entre equipas da UEFA Champions League e UEFA Europa League / UEFA Conference League;

5. Outras circunstâncias de força maior ou excecionais devidamente comprovadas:

a. As equipas participantes nas fases de qualificação para competições europeias não podem jogar com as cinco equipas que, nas três épocas desportivas antecedentes, tenham tido melhor classificação média (1ª, 2ª e 3ª jornada).

Liga Portugal 2 SABSEG:

1. A segunda metade da competição terá de ser um espelho da primeira;



2. As seguintes equipas não poderão jogar simultaneamente em casa ou fora, na mesma jornada (i.e. se uma joga em casa, a outra terá que jogar fora): a) Marítimo M. e CD Nacional; b) FC P. Ferreira e Länk Vilaverdense;



3. As duas Equipas B em competição (FC Porto B e SL Benfica B) deverão jogar entre si na última jornada de cada volta;



4. Quando em viagem para as ilhas, se possível, evitar que a mesma equipa jogue com intervalo menor de 4 jornadas nas regiões autónomas: Açores e Madeira (Santa Clara, Marítimo M e CD Nacional).