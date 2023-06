Sorteio dos calendários da Liga Bwin e Liga SABSEG marcado para 5 de julho

Sorteio das primeiras duas fases da Taça da Liga será 3 de julho

A Liga Portugal anunciou esta terça-feira que o sorteio dos calendários 2023/24 da I Liga Bwin e II Liga SABSEG terá lugar a 5 de julho. Dois dias antes, será o sorteio das primeiras duas fases da Taça da Liga.

COMUNICADO DA LIGA

"A época 2022-23 termina oficialmente a 30 de junho, conforme o Regulamento das Competições, mas a próxima encontra-se já em preparação. A primeira grande data está reservada para 3 de julho, com o sorteio das duas primeiras fases da Allianz Cup.

A competição arranca a 22 de julho, com a 1.ª Fase, disputada a um único jogo pelos clubes participantes na Liga Portugal bwin e na Liga Portugal SABSEG, com a exceção dos seis clubes primeiros classificados na época anterior da Liga Portugal bwin. Já a 2.ª Fase será disputada pelas equipas apuradas da 1.ª Fase, mais as duas equipas da Liga Portugal bwin classificadas em quinto e sexto lugares na época anterior, disputando também um jogo a uma mão.

Para 5 de julho, num evento sobre o qual serão em breve revelados mais pormenores, estão agendados os sorteios da Liga Portugal bwin e Liga Portugal SABSEG, competições cuja 1.ª jornada está calendarizada para 13 de agosto.

Estes sorteios estarão sujeitos a condicionantes sob prévia aprovação da Comissão Permanente de Calendários, tais como segurança e situação geográfica, assim como o equilíbrio sobre as restantes competições oficiais, nomeadamente no que diz respeito aos participantes nas competições."

