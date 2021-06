Sorteio das três competições profissionais de futebol será a 8 de julho

Sabe-se, por outro lado, que as I e II Ligas começarão a ser disputadas no fim de semana de 7 e 8 de agosto. A primeira eliminatória da Taça da Liga terá lugar no fim de semana de 24 e 25 de julho.

O sorteio das três competições profissionais de futebol está marcado para 8 de julho, oficializou esta quarta-feira a Liga Portugal. "O Kick-Off 2021-22 terá lugar na próxima quinta-feira, 8 de julho de 2021, a partir das 17h30, no Centro de Congressos Alfândega do Porto. Com destaque para a realização do sorteio das competições profissionais organizadas pela Liga Portugal", pode ler-se no comunicado do organismo.

Sabe-se, por outro lado, que as I e II Ligas começarão a ser disputadas no fim de semana de 7 e 8 de agosto. A primeira eliminatória da Taça da Liga terá lugar no fim de semana de 24 e 25 de julho.