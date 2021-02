Sónia Carneiro: "Um privilégio, ouvir aplausos das bancadas e ver o estádio com público"

De referir que este é o terceiro jogo com público no Santa Clara na época 2020-21, depois dos duelos com Gil Vicente e Sporting.

Sónia Carneiro,. Diretora Executiva da Liga, esteve este sábado no Santa Clara-Paços de Ferreira, partida que marcou o regresso dos adeptos aos jogos da I Liga. Ainda que, como a pandemia exige, em

O encontro da 21ª da Liga NOS, marcou, pela primeira vez em 2021, a presença de público nas bancadas, do Estádio de São Miguel. Sónia Carneiro, presente no Estádio, disse sentir "um grande privilégio de estar aqui e ouvir aplausos das bancadas e ver o estádio com público. A Liga tinha de estar presente, só voltaríamos com o regresso do público".

Em relação ao regresso dos adeptos em jogos realizados continente e na Madeira, referiu ser necessário aguardar a evolução dos números. "Hoje temos bons indicadores e, logo que haja luz verde do Governo, avançaremos, para o tão desejado vibrar das bancadas, que todos os clubes anseiam. Dia 12 de março faz um ano que as competições pararam. Tivemos a capacidade de retomar e não parar já é um enorme passo para o futuro que , perspetivamos a curto prazo, com os adeptos a voltarem a todos os estádios."

