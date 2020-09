Sónia Carneiro aborda questão do público nos estádios: "Sempre em cima da mesa"

Em declarações à RTP, a diretora-executiva da Liga afirma que o mais importante é "começar, continuar e terminar" as competições.

Sónia Carneiro, diretora da Liga, em entrevista à RTP (por videoconferência), garante que a possibilidade de presença do público nos estádios vai ser um tema sempre em cima da mesa.

"Neste momento queremos que as competições sigam o seu curso normal, implementámos um plano específico para que as competições possam começar, continuar e terminar. A questão do público é um tema que estará sempre em cima da mesa. Neste momento o que queremos é definir critérios claros para que possam jogar", começou por dizer.

"Mais importante é retomarmos as competições, levá-las até ao fim e não abandonaremos a questão do público, sempre que seja de bom senso, porque não nos esquecemos da saúde pública", concluiu.