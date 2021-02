Soares treina no Porto, queixa-se na FIFA e pode tornar-se jogador livre

Soares com a camisola do FC Porto

Tiquinho Soares fez queixa na FIFA para rescindir com o Tianjin Teda, ficando livre para assinar com outro clube

Soares está atualmente a treinar no Porto e pode em breve tornar-se num jogador livre. O avançado brasileiro, ex-FC Porto, fez queixa na FIFA do Tianjin Teda, clube chinês que o contratou em outubro de 2020, alegando que não recebeu qualquer pagamento desde que representa o clube da China, com o qual tem contrato até 2023.

"Enviei um documento no dia 5 de fevereiro. Hoje já são 18. Está cada vez mais próxima a resolução da minha situação. Não vejo a hora de voltar a treinar novamente com um grupo, ser convocado para os jogos e jogar. Por enquanto, sigo mantendo a minha forma física aqui na cidade do Porto, à espera de uma definição", disse o avançado, citado pelo Globoesporte.