"Soares Dias no Europeu é voto de confiança e um atestado de qualidade"

Fontelas Gomes, presidente do presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, reage à nomeação e Artur Soares Dias para a fase final do Europeu.

Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, congratulou-se com a nomeação de Artur Soares Dias para o Europeu, na companhia dos assistentes Rui Licínio e Paulo Soares, além de João Pinheiro no VAR.

"Esta nomeação é o resultado do trabalho dos quatro em Portugal e nas competições europeias. Mas é também um prémio para todos os árbitros do quadro C1 e para os que diariamente se ocupam do treino e formação de quem dirige jogos ao mais alto nível no nosso país. Nesta hora particularmente feliz para a arbitragem nacional, o CA não pode deixar de lembrar o investimento que tem sido feito, ao longo de anos, pela Federação Portuguesa de Futebol, garantindo assim as condições de trabalho de excelência que são colocadas ao dispor dos árbitros. A escolha da UEFA não pode deixar de ser entendida como um voto de confiança e um atestado de qualidade", considera Fontelas Gomes, citado pelo site oficial da FPF.

"Voto de confiança, claro, em Artur Soares Dias, Rui Licínio, Paulo Soares e João Pinheiro, mas também um sinal de que a qualidade da arbitragem portuguesa é apreciada por quem tem de escolher os melhores da Europa para as suas provas. Isto, de resto, tem sido notório nas últimas épocas, com o crescente número de árbitros internacionais, agora 36, o que nos coloca entre os oito países do mundo com mais internacionais, e em quinto lugar a nível europeu. Para além disso, o número de nomeações internacionais também tem vindo a crescer ao longo dos anos, tendo atingido as 83 na época passada. Esta escolha é, também, uma oportunidade de reflexão para todos os agentes desportivos nacionais e demais observadores do futebol", observou, vincando ainda que "o crescimento dos árbitros portugueses é tão mais elogiável quanto acontece num ambiente quase sempre hostil, em que as boas atuações são ignoradas e as falhas empoladas a um ponto que, mais do que prejudicar a arbitragem, atinge gravemente a credibilidade do futebol e das competições, como de resto se verifica pelo lamentável número de punições disciplinares"

Fontelas Gomes remata: "Este é o tempo de olhar para a arbitragem portuguesa como ela merece ser olhada: com respeito e confiança pelo trabalho realizado e que está a ser reconhecido pelas entidades internacionais."