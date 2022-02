Só oito de 34 clubes das ligas profissionais lucraram em 2020/21

Dado, influenciado pelo contexto pandémico, representa queda considerável em relação a anos imediatamente transatos

Um grupo apenas de oito clubes, em 34 a integrarem as ligas profissionais (Bwin e SABSEG), teve resultados líquidos positivos na época de 2020/21, indica o Anuário da Liga Portugal, resultado determinado pelas consequências da pandemia de covid-19.

Em concreto, o lucro esteve somente presente nas contas de cinco emblemas do principal escalão e em três da segunda divisão nacionais, provas compostas por 18 símbolos cada - o que representa uma queda considerável em relação a anos imediatamente transatos.

Na época 19/20 da I Liga, dez clubes (o dobro em relação a 20/21) terminaram com lucro, enquanto 14 deste escalão tiveram resultados positivos em 18/19. Duas épocas depois, os primodivisionários apresentaram um exercício global de 48 milhões de euros negativos.

Além de lucro reduzido, o recente Anuário da Liga Portugal revela um incremento nas receitas dos clubes da Liga Bwin, que se cifra em 766 milhões de euros - 73% do valor foi originado por FC Porto, Sporting e Benfica - , o que ilustra mais 4,4% em relação a 2019/20.

O aspeto mais positivo no estudo realizado pela auditora Ernst and Young (EY) tem que ver com um maior contributo da atividade do futebol profissional para o PIB nacional. Em 2020/21, geraram-se 550 milhões de euros (0,25%), mais 56 milhões do que em 2019/20.

Este crescimento é acompanhado pela evolução do rendimento financeiro da Taça da Liga. A transmissão televisiva de todos os jogos da competição mais nova do futebol profissional, na passada época, fez passar de 193 milhões euros para 341ME o nível de receitas.

