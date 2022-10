"Sinto que tenho valor para treinar qualquer clube"

ENTREVISTA, PARTE I - Sem medo de abraçar novos projetos depois de ter sido despedido do Alverca, Argel já tem tido sondagens e garante que tinha condições para continuar no clube da Liga 3.

Um ano depois de ter assumido o comando técnico do Alverca, da Liga 3, Argel foi despedido. O treinador luso-brasileiro deixa o clube após 36 jogos, nos quais somou 18 vitórias, 6 empates e 11 derrotas. Mantém uma boa relação com todos os dirigentes do clube e, em entrevista a O JOGO, sublinha que o único plano que existe para um treinador é o "plano da vitória".