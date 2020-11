Sindicato quer fatia do dinheiro europeu para o futebol não profissional

Joaquim Evangelista explicou "plano de emergência" para ajudar jogadores em dificuldades.

O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) desenvolveu um fundo de emergência para ajudar futebolistas em dificuldades financeiras, motivadas pelo impacto da pandemia de covid-19.

O valor total do apoio é de 250 mil euros e, por cada jogador que peça auxílio - através do número 213219594 -, será disponibilizada uma verba entre 250 e 750 euros, dependente das necessidades do atleta. As quatro vertentes do apoio dizem respeito às áreas social, laboral, saúde e emprego.

O presidente do organismo, Joaquim Evangelista, apresentou esta quinta-feira o plano traçado pelo SJPF, lamentando a falta de um plano concreto de recuperação do Desporto da parte do Governo. O dirigente salienta também que, até agora, as iniciativas de apoio partiram "da Federação e da Liga", revelando que recebeu, desde março, mais de uma centena de pedidos de ajuda.

Em declarações à Renascença, Evangelista frisa que o objetivo passa por "dar dignidade" aos jogadores, para que "não tenham de recorrer ao mais básico, como o arroz ou pacote de leite". "Tendo, no entanto, consciência de que há pessoas a passar por essa necessidade. Mas queremos evitar isso. Queremos dar dignidade ao jogador e à jogadora de futebol. E atribuir uma verba que lhes permita responder a este desafio. Este plano de emergência assenta na consciencialização de que têm problemas acrescidos, mas que podem contar connosco", assinala o presidente do Sindicato.

Evangelista refere também que o SJPF pretende que uma fatia do dinheiro do fundo de recuperação da União Europeia destinado a Portugal seja investida no futebol: "Não estou a discutir o futebol da I Liga. Estou a falar do futebol onde as dificuldades são evidentes e espero que sejam canalizadas verbas para as competições não profissionais. Refiro-me ao Campeonato de Portugal e também ao futebol feminino. E que se consiga manter as competições", rematou.