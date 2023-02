Sindicato negoceia apoios aos jogadores em caso de doença

Daniel Guimarães, ex-guarda-redes do Nacional, luta contra problema oncológico e prova que os jogadores estão expostos a roleta russa. Joaquim Evangelista avançou a O JOGO que tem havido conversas com a Liga para "encontrar uma solução" que garanta aos jogadores mecanismos de apoio em casos de doenças não profissionais.

Sindicato dos Jogadores (SJPF) e Liga estão a alinhavar posições para rever a inexistência de apoios a jogadores afetados por doenças não profissionais. A garantia foi dada a O JOGO por Joaquim Evangelista, presidente do SJPF, quando confrontado com o mais recente episódio em que essa falta de proteção foi evidente: Daniel Guimarães, guarda-redes que rescindiu com o Nacional após recidiva de um problema oncológico, voltou ao Brasil, sem direito a qualquer mecanismo de apoio.

"No futebol, por força do regime especial contributivo dos praticantes desportivos profissionais [descontos sobre 1/5 do salário e taxa contributiva especial], temos conhecimento de que a Segurança Social tem recusado atribuir subsídio de doença nestas circunstâncias. Embora entendamos que é claramente ilegal esta exclusão, nos casos que têm surgido confrontámos as entidades reguladoras do futebol, nomeadamente a Liga Portugal, para o problema, exigindo que os clubes assumam a retribuição dos jogadores nestes períodos de baixa médica por doença, compensando com este encargo o benefício enorme que têm ao pagar menos segurança social que as entidades empregadoras em geral", explicou Evangelista.

O caso de Daniel Guimarães, com quem o Nacional manteve o contrato na primeira luta do jogador contra um cancro, relança a discussão e coloca em cima da mesa um assunto sensível.

"Nestas situações, quando tomamos conhecimento, confrontamos de imediato os clubes para exigir o cumprimento desta obrigação [manter os contratos]. Nos casos limite, temos acionado os mecanismos de apoio financeiro do Sindicato. Paralelamente, estamos a negociar com a Liga uma solução que definitivamente resolva este assunto", acrescentou Evangelista.

"Aconselhamos sempre os jogadores a entrarem em contacto connosco nestas circunstâncias, para que possamos convocar quer o clube, quer a Liga ou a FPF, em função da competição em que o clube participa. Não devem assinar nada que comprometa o seu direito ao salário, nem aceitar tomar qualquer decisão precipitada sobre a rescisão do contrato por mútuo acordo, como infelizmente, nalguns casos, os clubes tentam fazer", alertou o líder do Sindicato.

A separação entre Nacional e Daniel Guimarães terá sido de comum acordo, sem sinais de litígio, mas tal não invalida sublinhar que os jogadores continuam expostos a uma roleta russa em casos de doenças que não resultem da prática desportiva.