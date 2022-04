Sindicato: "Jogadores exigem respeito a todos os intervenientes no futebol português"

Comunicado do Sindicato de Jogadores emitido esta sexta-feira, horas depois de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de imprensa, ter referido que os jogadores do FC Porto foram insultados em Braga, pedindo que haja quem defenda os atletas, designadamente o organismo presidido por Joaquim Evangelista

Poucas depois de Sérgio Conceição ter apelado à intervenção do Sindicato de Jogadores, o organismo liderado por Joaquim Evangelista emitiu um comunicado, solicitando "bom senso de todos os intervenientes no futebol".

"Ao longo da presente época desportiva, mas principalmente nesta reta final, o Sindicato dos Jogadores tem assistido a permanentes conflitos, tensões e ataques absolutamente injustificados ao bom nome, profissionalismo e integridade dos jogadores", começa por referir o texto, antes ainda de assinalar que "Os jogadores exigem respeito a todos os intervenientes no futebol português, que tem faltado em diferentes momentos, seja no terreno de jogo seja no espaço público, assim como devem dar-se ao respeito, promovendo essa reciprocidade de tratamento"

COMUNICADO NA ÍNTEGRA

"Bom senso de todos os intervenientes no futebol deve imperar até ao final da época.

O Sindicato tem chamado a atenção para a gravidade das ocorrências relacionadas com racismo, discriminação, xenofobia e violência, física e verbal, apelando ao fim do silêncio que na maior parte das vezes impera, com o assumir de responsabilidades por quem de direito.

Todos os agentes desportivos, sem exceção, têm a obrigação de agir com bom senso, profissionalismo e respeito pelos demais. Quando isso não acontece, as suas condutas devem ser devidamente reportadas e escrutinadas pelos órgãos competentes.

O Sindicato dos Jogadores reforça que o combate, não apenas à falta de respeito, mas à prática impune de crimes e violações constantes de direitos humanos, exige uma mudança comportamental dos intervenientes diretos e indiretos no jogo, o diálogo e a pedagogia, que tem de ser exercida por todos.

A posição do Sindicato dos Jogadores será sempre clara, de apoio incondicional aos jogadores, independentemente dos acontecimentos, e disponibilidade para, de modo próprio ou a pedido destes, intervir e tomar todas as medidas que estejam ao seu alcance."