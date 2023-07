Sindicato dos jogadores inicia estágio destinado a futebolistas sem clube: "É fundamental..."

Para o Estágio do Jogador foram submetidas 57 candidaturas, o que levou o SJPF a selecionar um primeiro grupo, de 25 atletas

O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) iniciou esta terça-feira, em Odivelas, a 21.ª edição do Estágio do Jogador, uma iniciativa destinada a futebolistas atualmente sem clube e que procuram uma nova colocação.

O primeiro treino do estágio teve lugar no Campus do Jogador, no Complexo Desportivo do Porto Pinheiro, em Odivelas, e o objetivo passa por preparar o regresso à competição dos atletas inscritos com a ajuda de profissionais experimentados, como sublinhou o coordenador desta iniciativa, o ex-futebolista José Carlos.

"É fundamental termos gente ligada a este projeto que tenha essa experiência e know-how do que é estar dentro do campo. Eu também tive uma fase, pouco tempo, mas quando saí do Belenenses e terminei a minha carreira por uma lesão na coluna, passei também por uma fase complicada. Percebo o que é estar nesta situação," indica o antigo futebolista.

Para o Estágio do Jogador foram submetidas 57 candidaturas, o que levou o SJPF a selecionar um primeiro grupo, de 25 atletas.

Entre eles encontram-se futebolistas como o avançado Abel Camará, que representou o Belenenses e o Beira-Mar na I Liga, ou o defesa Vítor Carvalho, que já fez parte dos quadros do Covilhã, na II Liga, e em 2022/2023 representou os albaneses do Oriku.

José Carlos identificou a importância de trabalhar com um número limite de atletas para sessões de treino de melhor aproveitamento e qualidade.

"As inscrições estão ainda abertas, temos mais de 50 jogadores e é impossível trabalhar com tantos jogadores. Vamos começar por este grupo de 25 jogadores, o número ideal para o treinador trabalhar e o grupo não é fechado e eu já lhes fiz sentir isso, que vamos observá-los, não todos ao mesmo tempo", perspetivou.

Ao comando deste plantel, que sofrerá alterações ao longo dos próximos dias, estará Paulo Mendes, que na época transata orientou a BSAD, na II Liga, e que aproveita a experiência para se manter em atividade.

"Para ser sincero, todas as situações que me apareceram foram para o estrangeiro e não se concretizaram. Tive primeiramente o convite por parte do José Carlos e depois de toda a direção e é também uma maneira de eu me preparar para o futuro, quando paramos por algum tempo o recomeço nunca é igual," reconheceu o treinador, motivado.

Nas anteriores vinte edições, dos 1.169 participantes foram colocados 716 atletas, o que corresponde a 61% dos jogadores envolvidos no estágio. Nesse sentido, a expectativa do SJPF em contribuir para uma solução para as carreiras dos atletas é elevada.

Como novidade para a edição deste ano, o estágio proporciona um curso de árbitro nível 0, na sequência de um protocolo recentemente assinado entre o SJPF e o Conselho de Arbitragem da FPF.

O 21.º Estágio do Jogador decorre entre 11 de julho e 31 de agosto, com os treinos a serem realizados de segunda a sexta, entre as 10:00 e as 12:00, no Campus do Jogador.