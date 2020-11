Sindicato de Jogadores defende adiamento dos jogos

Depois do sucedido no Estoril-Cova da Piedade e perante o que está a suceder no Moreirense, o Sindicato de Jogadores defende que a solução deve ser sempre o adiamento dos jogos.

A fala de comparência do Cova da Piedade no jogo da II Liga frente ao Estoril, na sexta-feira, - ainda não foi apreciada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol - parece ter sido decidido com o triunfo estorilista por 3-0 - a Liga atribuiu no seu site a vitória por 3-0 ao Estoril , referind que "resultado foi definido ao abrigo do número 3 do artigo 16.º do Regulamento de Competições" -, mas essa é uma solução com a qual o Sindicato de Jogadores discorda.

É isso que sobressai do comunicado revelado esta quarta-feira: "Tendo em conta o que aconteceu com o jogo do Cova da Piedade e se vislumbra acontecer agora com o Moreirense, pela gravidade do surto, justifica-se claramente o adiamento das partidas, na óbvia defesa da saúde, mas sobretudo da integridade da competição e igualdade de armas entre competidores."

Comunicado na íntegra

"Face ao avassalador número de casos que afeta o país e que obrigou à tomada de medidas restritivas excecionais, o Sindicato dos Jogadores, tendo consciência de que a competição não pode, nem deve parar como um todo, concorda que também no futebol deve ser privilegiada uma análise circunstancial dos problemas que afetam os competidores.

Tendo em conta o que aconteceu com o jogo do Cova da Piedade e se vislumbra acontecer agora com o Moreirense, pela gravidade do surto, justifica-se claramente o adiamento das partidas, na óbvia defesa da saúde, mas sobretudo da integridade da competição e igualdade de armas entre competidores.

O Sindicato destaca, ainda, o comportamento exemplar e profissional que os jogadores têm mantido no cumprimento das normas aplicadas, ao abrigo do protocolo em vigor."