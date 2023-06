Sílvio explica fim de carreira: "Por mais que fizesse, já não iria regressar à I Liga"

Sílvio assume que o fim de carreira, aos 35 anos, foi uma decisão "pensada e calculada".

O ex-futebolista Sílvio Pereira assumiu este domingo que a decisão de terminar a carreira estava definida desde o início da temporada 2022/23 e que foi "muito bem pensada e calculada".

"Já tenho 35 anos e estava um pouco cansado da rotina do treino. No futebol há muitos mais treinos do que competição, mas se fosse ao contrário se calhar ainda continuava a jogar", admitiu em entrevista à Lusa.

Mas para o fim de ciclo pesou também o facto de considerar que já não iria voltar a outros patamares.

"Talvez também por ser um contexto de II Liga e pelo facto de saber que, por mais que fizesse, já não iria regressar à I Liga", contou o jogador que alinhou pelo Vilafranquense na última época.

Sílvio Pereira cumpriu toda a formação no Benfica, clube que deixou após concluir a etapa formativa, antes de ter tido uma fugaz passagem, à experiência, no Chelsea.

A verdade é que acabaria por não ficar no emblema inglês e teve de dar um passo atrás na carreira, assinando pelo Atlético do Cacém, que militava na terceira divisão nacional.

A estadia foi curta, já que na temporada seguinte assinou pelo Odivelas, antes de rumar ao Rio Ave, pelo qual viria a estrear-se na I Liga, na época 2008/09, passando posteriormente pelo Braga, Atlético de Madrid, Deportivo da Corunha, Benfica, Wolverhampton, Vitória de Setúbal, Vitória de Guimarães e Vilafranquense.

Os títulos nacionais foram vários - três campeonatos portugueses e três Taças da Liga (2013/14, 2014/15 e 2015/16), uma Taça de Portugal (2013/14), uma Taça de Espanha (2012/13) -, a que somou uma Liga Europa (2011/12) e uma Supertaça Europeia (2012), as duas últimas ao serviço do Atlético de Madrid.

Além disso, destaca também, o facto de ter sido internacional português por 11 ocasiões (oito das quais na seleção AA) foi um dos maiores sonhos que alcançou, pese embora, lamenta, nunca ter chegado a participar numa grande competição como um Campeonato da Europa ou um Campeonato do Mundo.

"A passagem à final da Liga Europa pelo Braga, em 2010/11, curiosamente contra o Benfica. Ninguém estava à espera que fossemos à final e essa passagem foi emocionante", atirou.

Mas houve mais dois momentos marcantes: a final da Liga Europa ganha com as cores dos espanhóis do Atlético de Madrid (2011/12) e o primeiro título português conquistado com o Benfica (2013/14), que considera o "clube do coração".

"Foi muito especial. A minha família é toda benfiquista, o meu pai, que já não se encontra entre nós, era um benfiquista ferrenho e foi para ele esse título", sublinhou.

Sílvio admite que, "depois de uma carreira de I Liga, e até internacional, jogar numa II Liga não é fácil", embora garanta que encarou bem essa mudança.

"Falei com a minha família, e o mais importante é, enquanto tivermos paixão pelo desporto, continuarmos. Não ter vergonha de nada, seja na II ou na I Liga. Nunca ninguém me deu nada na vida nem na minha carreira, também não iria ser agora que ia esperar alguma coisa", assumiu.

Feita uma retrospetiva a um trajeto de que muito se orgulha - e que espera que desperte o mesmo sentimento aos três filhos ainda pequenos -, e confrontado com o que almeja fazer futuro, Sílvio foi perentório.

"Terminei o curso de direção desportiva, é uma área que me interessa bastante. Isso ou o agenciamento de jogadores. Dentro do futebol vejo-me nessas duas coisas. Não tenho pressa nenhuma para fazer nada, mas se continuar ligado ao futebol será por aí", antecipou, deixando para segundo plano a hipótese de se tornar treinador de futebol.

Por agora, reitera, é tempo de desfrutar de momentos em família, "analisar os convites que surgirem, se surgirem", e de dizer "chega" a 15 anos de "correria" ao mais alto nível.

