SIGA e Câmara Municipal de Cascais formalizam parceria: "Teve a ousadia de rasgar horizontes"

Protocolo foi assinado no novo edifício da entidade que se dedica à boa governança e ao combate de corrupção no futebol

A Sport Integrity Global Aliance (SIGA) e a Câmara Municipal de Cascais formalizaram, esta quarta-feira, uma parceria entre as duas entidades, que concede uma sede oficial à SIGA Europe no concelho e o apoio à 'Sports Integrity Week'.

Na nova casa da delegação europeia da SIGA , na Casa de Santa Maria, junto à Marina de Cascais, Emanuel Macedo de Medeiros, a completar 100 dias desde a reeleição como CEO Global da SIGA, e Carlos Carreiras, presidente da Câmara Municipal de Cascais, assinaram o protocolo, que visa também o apoio à Sports Integrity Week, agendada para a NOVA SBE, em Carcavelos, entre 12 e 16 de setembro.

"A SIGA é uma organização mundial, única, lidera o espaço de integridade no desporto e, tal como Cascais teve a ousadia de rasgar horizontes, assumir desafios e acreditar que é possível, em tantos espaços e apostas de investimento que tem vindo a fazer, nós também o fizemos", começou por destacar Macedo de Medeiros.

Lembrando que a SIGA surgiu "de geração espontânea, movida apenas por um ideal e por uma convicção", o dirigente português defendeu: "Se todos nos uníssemos, se puséssemos em ação, em concertação os nossos esforços, saberes e boas vontades podíamos restituir a reputação a um setor que está a passar por uma crise de reputação sem precedentes."

"Essa crise ainda não passou. Como vimos esta semana, neste país, tivemos trágicos e tristes episódios de violência que mancham a pureza do desporto e os valores que o desporto encerra", frisou o CEO, garantindo que a "SIGA existe também para assegurar àqueles que verdadeiramente vivem, sentem, amam o desporto que é possível acreditar nos homens e mulheres que servem as instituições do desporto e são capazes de se situar nos mais elevados padrões de integridade e boa governança."

Além de agradecer a todos os que o têm acompanhado, Emanuel Macedo de Medeiros disse ainda não encarar os 100 dias da sua reeleição "como um triunfo, mas com redobrado sentido de responsabilidade, porque há muito para fazer e não é fácil."

Entre os vários parceiros da SIGA encontra-se a Câmara Municipal de Cascais, que não só concedeu a Casa de Santa Maria como sede oficial da organização europeia, como manifestou o apoio à terceira edição da "Sports Integrity Week", um evento que visa debater dos temas mais prementes do desporto mundial.

"A razão desta parceria entre Cascais e a SIGA, não é só por amizade e reconhecimento mútuo entre mim e o Emanuel [Macedo de Medeiros], é porque partilhamos aquilo que acredito ser os pilhares que dão sustentabilidade de futuro às próprias relações. Partilhamos valores, partilhamos vontades e são esses valores e vontades que, em conjunto, tentamos desenvolver", explicou Carlos Carreiras.

O governante destacou ainda que o município de Cascais e a SIGA "partilham uma visão do mundo em que, quer na vida como no desporto, a honestidade bate a batota, a verdade bate a mentira, o cavalheirismo bate o vale tudo e em que a esperança bate o medo. Vivemos num mundo com uma vertigem pelo que é moderno e novo, mas estes valores são intemporais."

"Queremos que com a SIGA aqui instalada, em Cascais, seja um farol para o desporto. A aliança internacional que o Emanuel Macedo de Medeiros conseguiu celebrar dá essa garantia de levar a nossa palavra e mensagem mais longe ainda", rematou Carlos Carreiras.