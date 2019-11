"Sermos campeões do mundo será mesmo a cereja no topo do bolo"

Jordan Santos, jogador do Braga, foi eleito o melhor jogador do mundo de futebol de praia.

Jordan Santos assumiu a ambição de "ganhar" o Mundial de futebol de praia, que arranca no dia 21, no Paraguai, e reconheceu que o prémio de melhor jogador do mundo aumenta a sua "motivação" e "responsabilidade".

Em declarações à imprensa durante o primeiro dia de treinos da seleção portuguesa, na Praia do Ouro, em Sesimbra, o ala do Braga garantiu ainda estar "preparado" para ser o foco das atenções pelo galardão que recebeu no sábado, no Dubai.

"Todos nós gostamos de ser reconhecidos, mas agora o foco já está na preparação do Mundial. Será um dos mais difíceis, temos várias seleções a lutar pelo mesmo, mas sabemos do nosso valor e vamos preparados", garantiu o nazareno, consciente de que "as pessoas vão estar a observar mais" mas assumindo gostar dessa responsabilidade acrescida.

Relativamente às aspirações da equipa na competição, Jordan Santos assumiu que Portugal pode ser "uma das seleções a ganhar este mundial" e garantiu que o grupo está focado, coeso, e que essa pode ser a chave para alcançar o título.

"Se formos campeões do mundo, será mesmo a cereja no topo do bolo e vamos trabalhar para isso. Os sonhos só se alcançam com trabalho e nós vamos nesse caminho", prometeu o ala português, que considera "bom" ter apanhado o Brasil no grupo, porque "depois só os poderemos apanhar na final".

A coesão do grupo, de resto, é apontada pelo internacional português como uma das principais 'armas' para conquistar o título nas areias do Paraguai.

"Há miúdos a aparecer com qualidade, como é óbvio, mas o nosso núcleo forte sempre o mesmo, é uma arma forte para atacar este Mundial", assumiu Jordan Santos, que espera também "servir de inspiração" para os jovens valores que estão a emergir e manter Portugal "muitos anos no topo".