"Sérgio Conceição tem a sua maneira de comandar os jogadores, era chato..."

Xande Silva com a camisola do Vitória de Guimarães

Extremo português aborda bom momento, partilha sonho de voltar para triunfar em Inglaterra, e fala da estreia com Rui Vitória em Guimarães e os dias em que foi aposta de Sérgio Conceição

Apesar da época estar a correr mal ao Dijon, que ocupa lugares de despromoção na Ligue 2 - a segunda liga francesa -, Xande Silva, de 26 anos, tem feito por relançar a carreira, após campanhas de curta ação no futebol inglês, dividindo passagens pelos históricos West Ham e Nottingham Forest.

O extremo, que acabou formação no Vitória de Guimarães, por quem se estreou na I Liga com Rui Vitória, conquistando mais espaço ainda com Sérgio Conceição, recupera níveis de utilização apenas semelhantes ao que conseguiu nos gregos do Aris, num empréstimo de 20/21. Os seis golos em 22 jogos provam a maior intencionalidade ganha pelo atacante em França.

A passagem por Guimarães elevou as ambições, recorda a O JOGO. Tanto com Rui Vitória, estreia com 18 anos, como com Sérgio Conceição.

"São duas pessoas que me marcaram, dois grandes treinadores que têm deixado a sua marca por onde passam. Com o Sérgio ainda joguei vários jogos, foi uma experiência boa para mim, pois era novo e com o seu método de liderança ajudou-me a ter os pés bem assentes na terra. Tem a sua maneira de comandar os jogadores, era chato mas isso acaba por ser importante no futebol atual", admitiu Xande Silva.