Sérgio Conceição, Diogo Costa e Darwin distinguidos pelo CNID

Treinador do FC Porto e futebolista do Benfica distinguidos pelo CNID

Sérgio Conceição, campeão nacional pelo FC Porto, foi distinguido como treinador do ano da Liga Bwin pela Associação dos Jornalistas de Desporto (CNID), que também elegeu Darwin Núñez, do Benfica, como melhor jogador.

O técnico dos dragões já tinha sido laureado com o mesmo prémio em maio de 2018, aquando da conquista do primeiro de três campeonatos nas últimas cinco temporadas, encabeçando este ano um lote de 21 distinções, entre atletas, dirigentes e jornalistas.

Já o avançado uruguaio Darwin Núñez foi escolhido pelos associados do CNID como o melhor jogador da I Liga, ao liderar a tabela dos marcadores, com 26 golos ao serviço do Benfica, ao passo que o guarda-redes Diogo Costa, do FC Porto, foi o atleta revelação.

Na II Liga, Luís Freire foi premiado como técnico do ano, após ter levado o Rio Ave ao título e à subida de divisão, e Henrique Araújo, do Benfica, como melhor individualidade.

Diogo Jota, vencedor da Taça da Liga e da Taça de Inglaterra com o Liverpool durante esta época, e Abel Ferreira, que juntou a Supertaça sul-americana e o campeonato Paulista à revalidação da Taça dos Libertadores pelos brasileiros do Palmeiras, foram designados como jogador e treinador português do ano no estrangeiro, respetivamente.

O CNID laureou ainda como equipas do ano a seleção de futsal, bicampeã europeia e campeã mundial, e o Benfica, que venceu pela primeira vez a UEFA Youth League de futebol, e atribuiu o prémio Prestígio Fernando Soromenho a Tiago Craveiro, que foi para a UEFA, após 10 anos como diretor-geral da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Quanto às restantes modalidades, Auriol Dongmo foi distinguida como campeã do ano, depois de ter dominado a prova do lançamento do peso nos Mundiais de pista coberta, ficando o estatuto de revelação do ano entregue aos tenistas Nuno Borges e Francisco Cabral, que formaram a primeira dupla portuguesa a vencer o Estoril Open em pares.

Os prémios serão entregues em 30 de maio, no Teatro Miguel Franco, em Leiria, durante a gala do 56.º aniversário do CNID, associação de jornalistas e colaboradores da área do desporto, que vai homenagear José Manuel Tuna Caranguejeiro, jornalista e escritor, e João Rocha, homem multifacetado do desporto, tal como Paulo Reis, treinador de Auriol Dongmo.

Lista de premiados

- Prestígio "Prémio Fernando Soromenho" - Tiago Craveiro (ex-CEO da Federação Portuguesa de Futebol)

- Carreira "Prémio David Sequerra" - Joaquim Rita

- Jornalista "Prémio Neves de Sousa" - Bruno Roseiro (Observador)

- Jornalista Revelação "Prémio Vitor Santos" - Pedro Barata (Expresso)

- Rádio "Prémio Artur Agostinho" - João Gomes Dias (Antena 1)

- Televisão "Prémio Alves dos Santos" - Mariana Águas (CMTV)

- Fotojornalismo "Prémio Nuno Ferrari" - Fernando Ferreira (Record)

- Jornalismo Online - Rodrigo Coimbra (zerozero)

- Reconhecimento - Câmara Municipal de Leiria

- Campeã do Ano - Auriol Dongmo (Sporting)

- Revelação do Ano Modalidades - Nuno Borges /Francisco Cabral (Escola de Ténis da Maia/Clube de Ténis do Porto)

- Equipas do Ano - seleção portuguesa de futsal (bicampeã europeia) e Benfica (vencedor da UEFA Youth League de futebol)

- Treinador I Liga - Sérgio Conceição (FC Porto)

- Treinador II Liga - Luís Freire (Rio Ave)

- Melhor Jogador I Liga (votação dos sócios) - Darwin Núñez (Benfica)

- Jogador Revelação - Diogo Costa (FC Porto)

- Melhor Jogador II Liga (votação dos sócios) - Henrique Araújo (Benfica)

- Melhor Jogador Liga 3 - Martim Maia (Amora)

- Melhor Jogadora da Liga de futebol feminino - Carole Costa (Benfica)

- Treinador português no estrangeiro - Abel Ferreira (Palmeiras)

- Jogador português no estrangeiro - Diogo Jota (Liverpool)