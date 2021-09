Pedro Proença acredita que a centralização dos direitos televisivos em Portugal possa acontecer já em 2022/23.

No final da cimeira de presidentes e do sorteio da fase de grupos da Taça da Liga, o presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, abordou o tema da centralização dos direitos televisivos, garantindo que todos os clubes estão alinhados em avançar com esta proposta.

O dirigente não descartou a hipótese de a centralização avançar já na época 2022/23.

"Será o mercado que ditará o momento da antecipação ou não da centralização. Ficou claro que todos os clubes estão convictos de que é isto que defende melhor a riqueza para os clubes, a criação de riqueza, num momento difícil em que o futebol profissional não teve apoios governamentais para enfrentar a covid-19. Ficou absolutamente definido que isso irá acontecer. Foi depositada na direção da Liga a capacidade de poder apresentar em fevereiro as conclusões, é isso que acontecerá e depois será o mercado a ditar as regras", afiançou.

"Este processo será sempre de inclusão, ninguém pode ficar de fora. Serão os próximos grandes desafios, incluir todos na discussão, clubes, operadores, quem vai financiar a operação. Mas há uma grande positividade perante todos os interlocutores, estão convictos de que todos os interesses serão salvaguardados, ninguém vai receber menos do que recebe, serão salvaguardados os interesses dos operadores", disse ainda Pedro Proença.