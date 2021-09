Há uma sensação de retoma no ar, no que diz respeito às assistências nos estádios. As duas primeiras jornadas ficaram aquém do esperado, mas os sinais, a seguir, foram de melhoria. Os próximos jogos já terão mais lotação.

Os números de espetadores das primeiras jornadas das ligas BWIN, SABSEG e Liga 3 revelaram um crescendo de espetadores que reflete níveis de confiança compatíveis com o aumento para 50 por cento das lotações disponíveis nos estádios, nas jornadas que se seguem.