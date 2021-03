Selecionador do Canadá convoca três futebolistas portugueses

Stephen Eustáquio e Steven Vitória vão somar internacionalizações e Ricardo Ferreira estreia-se ao serviço do país da América do Norte

Os futebolistas luso-canadianos Stephen Eustáquio, Steven Vitória e Ricardo Ferreira foram, esta terça-feira, convocados para o duplo confronto da seleção do Canadá, relativos à fase de qualificação para o Mundial'2022.

Stephen Eustáquio, médio do Paços de Ferreira, tem uma internacionalização pelo Canadá, enquanto o defesa do Moreirense, Steven Vitória, foi chamada por 14 vezes para representar o país.

Ricardo Ferreira, antigo jogador do Farense e do Braga, estreia-se numa convocatória de John Herdman. O central havia alinhado, em 2017, por Portugal diante dos Estados Unidos, num encontro particular de preparação para o Mundial'2018.

Na lista de eleitos canadianos, destaque-se ainda a a presença de Alphonso Davies (defesa do Bayern Munique) e de Atiba Hutchinson e Cyle Larin (ambos do Besiktas).

A seleção do Canadá realizará, esta semana, dois encontros de apuramento para o Mundial de 2022, na Florida (Estados Unidos). A equipa orientada por John Herdman defronta, em 25 de março, as Bermudas e, dois dias depois, mede forças com as Ilhas Caimão.