Seleção de Portugal dispara nas redes sociais

Não é apenas no campo que o campeão europeu marca pontos. Também nas várias redes sociais, a Seleção Portuguesa destaca-se. Números oficiais demonstram que no Facebook, por exemplo, a Seleção surge no pódio (3.º lugar) com 4, 3 milhões de gostos, sendo superada apenas pelo Brasil (11, 8) e Alemanha, com 6, 3.

No Twitter, Portugal aparece na 8.ª posição, com cerca de um milhão de seguidores. Na liderança desta rede social está a Colômbia, com 5 milhões, seguido pelo Brasil com 4, 8. A Alemanha volta a fazer parte do pódio com 4, 1. No Instagram, o Brasil soma 7, 5 milhões de seguidores, mas Portugal está muito perto com 7 milhões. A Alemanha completa o lote dos melhores com 3, 3 milhões. A Colômbia também se destaca nesta rede social com 2, 4 milhões de seguidores.