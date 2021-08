Seleção ansiosa para defender o título no Mundial de futebol de praia

Portugal, vencedor da última edição, começa a participação na prova na próxima sexta-feira, frente a Omã (17h) seguindo-se, nos dias seguintes, Senegal e Uruguai

A seleção portuguesa de futebol de praia, que já está em Moscovo, onde prepara a estreia no Mundial, aguarda com expectativa, segundo o estreante Rodrigo Pinhal, o início da competição, na qual importa começar com o pé direito.

"Todos estamos à espera do primeiro jogo, queremos entrar da melhor forma na prova e estamos ansiosos pelo apito do árbitro para disputar o primeiro jogo. Nesse momento, todo o nervosismo e ansiedade vão desaparecer", disse o jogador, citado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O ala, de 23 anos, prepara a sua estreia num Mundial, apesar das 16 internacionalizações com que conta, e espera que os próximos dias sirvam para ultimar pormenores para a estreia, que acontecerá na sexta-feira frente a Omã.

"Vamos ultimar os detalhes e preparar-nos devidamente para estarmos no nosso melhor nível na sexta-feira. Os detalhes fazem a diferença nestes jogos. O futebol de praia é decidido nos pormenores e isso faz com que sejamos uma das melhores seleções do Mundo. Encaramos tudo como se se tratasse do último lance. Faz toda a diferença no resultado final", justificou.

Portugal, campeão em título, arranca a participação na sexta-feira, frente a Omã (17:00, em Lisboa), seguindo-se o Senegal, no domingo (18:30), e o Uruguai, no terceiro e último jogo da fase de grupos, em 24 de agosto (17:00).

Os dois primeiros classificados de cada agrupamento apuram-se para os quartos de final do Mundial, que se disputam a 26 de agosto. Caso garanta a qualificação, Portugal vai enfrentar uma equipa do Grupo C.

As "meias" serão disputadas a 28 de agosto e a final está agendada para 29 de agosto.