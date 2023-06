Seguidores: FC Porto e Benfica separados por 100 mil nas redes sociais

Estudo do CIES - Observatório do Futebol, que analisou emblemas de todo o mundo.

O FC Porto é clube português com maior número de seguidores em quatro redes sociais, de acordo com um estudo do CIES - Observatório do Futebol, que analisou emblemas de todo o mundo.

Os dragões estão na 50.ª posição, com 9,7 milhões de seguidores no Facebook, Instagram, Twitter e Tiktok, mais cem mil do que o Benfica, que é 52.º.

A lista do CIES é liderada pelos dois gigantes de Espanha, que também o são no mundo virtual: o Real Madrid comanda, com 363 milhões; segue-se o Barcelona, com 342 milhões. Manchester United (206 M), PSG (187 M), Juventus (144 M), Chelsea (134 M), Manchester City e Liverpool (ambos com 131 M), Bayern (127 M) e Arsenal (93,7 M) completam o top-10.