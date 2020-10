Secretário de Estado da Saúde anuncia adeptos em dois jogos da II Liga

Ac. Viseu-Académica e Feirense-Chaves terão 10 por cento da lotação.

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, anunciou esta sexta-feira, após reunião com a Liga, que dois jogos da II Liga vão contar com 10 por cento da lotação, em dois testes-piloto para as competições profissionais.

Os jogos em questão são os dois referentes à primeira jornada que foram adiados por conta de casos de covid-19 nas equipas: o Ac. Viseu-Académica, marcado para dia 8 de outubro, e o Feirense-Chaves, dia 15.

Haverá nova reunião entre a secretaria de Estado da Saúde e a Liga a 19 de outubro, para avaliar as condições do regresso dos adeptos aos estádios.

De recordar que a I Liga também já conta com um teste-piloto, agendado para este sábado: o Santa Clara-Gil Vicente terá 1000 adeptos nas bancadas do Estádio de São Miguel. Os jogos da Seleção Nacional contra Espanha (dia 7) e Suécia (dia 14), em Alvalade, contarão com 5 e 10 por cento da lotação, respetivamente. Juntando estes três encontros aos referidos acima, passam a ser cinco os testes-piloto para o regresso de público aos estádios.