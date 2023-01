Sandra Madureira recorre da proibição de entrar em recintos desportivos

Mulher do líder dos Super Dragões, Fernando Madureira, castigada por incidente com uma adepta leonina em agosto.

A Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) castigou Sandra Madureira, mulher de Fernando Madureira, líder dos Super Dragões, com a proibição de entrar em recintos desportivos durante um ano e uma multa de 1500 euros.

A decisão foi tomada em dezembro, mas encontra-se suspensa pelo facto da conhecida adepta do FC Porto ter apresentado um recurso no Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto.

Na origem da deliberação está um incidente ocorrido no primeiro clássico da nova temporada, entre o FC Porto-Sporting, que se realizou em agosto, em que Sandra Madureira terá exigido a uma adepta sportinguista para despir a camisola dos leões.