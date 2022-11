Samaris: "Apanhei treinadores a dizerem aos jogadores para se atirarem para o chão"

Redação com Lusa

Vigilância na reposição de bola entre sugestões para subir tempo útil no futebol

vigilância na reposição de bola surge entre as sugestões deixadas pelo futebolista do Rio Ave, Andreas Samaris, para subir o tempo útil de jogo, na cimeira Thinking Football, no Porto.

A solução "está nas mãos de treinadores e jogadores", nota o médio internacional grego, que pede "mais ordem nos bancos", bem como a hipótese de outros membros da equipa de arbitragem admoestarem os restantes intervenientes da partida.

"Um atleta pode sentir em campo que o jogo não está a correr bem e fingir uma lesão. Já apanhei treinadores adversários a mandarem a dica aos seus jogadores para se atirarem para o chão. Ultimamente, isso está melhor, porque há técnicos mais novos, que querem mostrar trabalho e colocar as equipas a praticarem bom futebol. Estamos todos nisto", testemunhou o médio do Rio Ave, também do escalão principal, que alinhou no Benfica.

O jogador, de 33 anos, ressalvou que "ninguém é inocente" na avaliação da I Liga como um dos campeonatos europeus com menor tempo útil de jogo, cuja média anda nos 57 minutos e nove segundos, de acordo com um estudo do Observatório do Futebol (CIES).

"Quando há tantas faltas marcadas, alguns são levados a caírem nisso, pois pensam que o mais provável é o árbitro assinalá-las. Temos de ajudar os árbitros, se queremos maior qualidade no seu trabalho. Ao metermos mais pressão, é mais provável que mais erros aconteçam. Também fui culpado nisso e não percebia bem qual era o papel deles, mas a experiência educou-me. Os miúdos podem ser educados para não precisarem de chegar aos 30 anos para perceber aquilo que é melhor para o jogo", finalizou Samaris

A conferência Thinking Football decorreu de sexta-feira até este domingo, no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, sob inédita organização da Liga Portugal.