Salgueiros regressa ao Campeonato de Portugal

Empate frente ao Gondomar bastou para a equipa do Porto poder voltar à competição

O Salgueiros, histórico clube do futebol português com 24 presenças no primeiro escalão, está de regresso, três anos depois, aos campeonatos nacionais, iniciando este trajeto com um empate (1-1) frente ao Gondomar.

Depois de ser um dos 20 promovidos dos distritais ao Campeonato de Portugal, o emblema da cidade do Porto deslocou-se ao terreno do Gondomar e não conseguiu ir além de um empate a um golo.

O Salgueiros, que durante décadas teve como casa o Estádio Engenheiro Vidal Pinheiro, demolido em 2006, contabiliza 24 presenças no primeiro escalão, no qual não marca presença desde 2001/02, época em que fechou a prova no 16.º lugar.