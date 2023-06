Saiba mais sobre os presidentes dos quatro Órgãos Sociais da Liga

José Gomes Mendes foi esta sexta-feira eleito presidente da Mesa da Assembleia Geral.

José Gomes Mendes foi esta sexta-feira eleito presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga, ocupando agora um cargo do qual se demitiu Mário Costa, investigado por suspeitas de tráfico de seres humanos.

Com esta eleição, a Liga Portugal conta com os seus Órgãos Sociais em plenas funções para o período remanescente do mandato correspondente ao quadriénio 2023-27.

Através do site oficial, o organismo presidido por Pedro Proença deu a conhecer um pouco melhor os presidentes dos quatro Órgãos Sociais da Liga Portugal:

"Presidente da Direção:

Pedro Proença de Oliveira Alves Garcia, de 52 anos é licenciado pelo Instituto Superior de Gestão de Lisboa. Administrador judicial e gestor de empresas, atualmente é presidente da Liga Portugal. Árbitro profissional do quadro principal até 2015, obteve em 2003 as insígnias da FIFA, tendo em 2009 garantido entrada no grupo de árbitros de elite da UEFA. Conta com eleição para Melhor árbitro do mundo em 2012 e em 2015 foi homenageado como o Melhor Árbitro Português do Século.



Recentemente foi reeleito para o seu terceiro mandato na Liga Portugal, dando sequência aos mandatos de 2015 e 2019. Membro do 'Board of Directors of European Leagues', Conselho Nacional do Desporto, Vice-Presidente da FPF, Pedro Proença é ainda membro do Conselho Geral da Confederação Empresarial de Portugal.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral:

José Gomes Mendes, 61 anos, é Professor Catedrático de Sistemas Regionais e Urbanos na Universidade do Minho e Presidente Executivo da Fundação Mestre Casais. É engenheiro civil, doutorado e Agregado em Ordenamento do Território pela Universidade do Minho e completou programas executivos nas Universidades de Oxfor, Harvard, San Francisco e ISCTE. Detém o título de Engenheiro Conselheiro, o mais alto nível atribuído pela Ordem.

Liderou a Mesa da Assembleia Geral da Liga Portugal entre 2014 e 2015. Depois disso integrou o Governo, como Secretário de Estado do Ambiente, Secretário de Estado da Mobilidade e Secretário de Estado do Planeamento, sendo também Deputado à Assembleia da República.

Presidente do Conselho Fiscal:

Carlos Manuel Batista Branco, de 60 anos, é licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Economia. Profissionalmente, começou por seguir a carreira de consultoria no âmbito da Divisão de Impostos em várias empresas, assumindo cedo a posição de Diretor da Divisão de Impostos da KPMG. Em 2008, chega a Diretor na Direção de Fiscalidade Corporativa da Portugal Telecom. Atualmente, é Consultor Fiscal da OI e cumulativamente Presidente do Conselho Fiscal da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

Presidente do Conselho Jurisdicional:

Américo Pires, 74 anos, é Juiz Conselheiro Jubilado do Supremo Tribunal Administrativo. Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, é Juiz Desembargador do Tribunal da Relação de Lisboa e no Tribunal Central Administrativo.

Docente do Ensino Superior na Faculdade de Direito da Universidade do Porto e na Universidade Portucalense, conta ainda com o Curso de Defesa Nacional."