Sabe qual foi o jogo da I Liga com mais apostas no ano que agora termina?

Benfica-Braga, da sétima jornada da I Liga 2020/21, amealhou mais de 50 mil apostas.

O jogo entre Benfica e Braga, referente à sétima jornada da I Liga 2020/21 e que terminou com a vitória dos arsenalistas por 3-2, foi o encontro que maior número de apostas registou em 2020, segundo a Betano.

No total, foram feitas 50 mil apostas, tanto no pré-jogo como ao vivo, num encontro que ficou marcado por dois bis: o de Francisco Moura, do lado dos bracarenses, e o de Seferovic, pelas águias.

As apostas feitas na receção do Benfica ao Braga contribuíram para que o dia 8 de novembro (domingo) se tornasse o dia do ano com maior número de apostas, chegando muito perto das 200 mil. No mesmo dia, em Portugal, o FC Porto recebeu e venceu o Portimonense SC por 3-1.

O número de apostas acima referido fez com que 8 de novembro superasse em um terço a do segundo dia mais movimentado, que foi 5 de dezembro, quando o FC Porto recebeu o Tondela e o Famalicão jogou em casa contra o Sporting.

A nível global, a equipa em que os utilizadores mais apostaram foi a Juventus, de Cristiano Ronaldo. Em Portugal, a equipa que reuniu mais apostas foi o campeão nacional do FC Porto, que no pódio global surge atrás da Juve e do Liverpool.

Em termos individuais, Ronaldo lidera a lista dos jogadores escolhidos como prováveis marcadores de golos, tanto no clube como na Seleção Nacional. O destaque é tal, que tem mais apostas do que o conjunto dos três jogadores que lhe sucede: Robert Lewandowski, do Bayern, Erling Haaland, do Borussia Dortmund, e Lionel Messi, do Barcelona.

Em Portugal, o jogador em que mais se apostou como marcador em 2020 foi Darwin Núñez, reforço do Benfica.

Já a maior relação entre o valor da aposta feita e o montante arrecadado surgiu a 25 de novembro, quando um apostador apostou um euro numa aposta múltipla nos resultados de três diferentes jogos da Liga dos Campeões, acreditando que Liverpool-Atalanta, Inter-Real Madrid e Marselha-FC Porto terminariam, todos, com uma vitória de 0-2 dos visitantes. Esta aposta tinha uma odd de 9503.00, ou seja, pagava 9503 euros por cada euro apostado. E foi o que se verificou, com o apostador a receber 9503 vezes o euro investido.

A maior aposta de todas na foi arrecadada em maio, por um jogador ganhou 56 mil euros ao acertar no resultado do Paderborn-Borussia Dortmund, da Bundesliga.