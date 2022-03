"Sábado" revela os "milhões, o dinheiro lavado em casinos e os esquemas de César Boaventura"

"A Justiça estará a investigar comissões em 14 negócios do Benfica", escreve ainda a "Sábado".

César Boaventura, empresário declarado insolvente em 2014, guardava em casa 23 cartões bancários e tinha duas contas no estrangeiro com mais de 30 milhões de euros, revela a revista "Sábado". A Justiça estará a investigar comissões em 14 negócios do Benfica.

O empresário de 42 anos passou boa parte do seu tempo a exibir pequenos luxos nas redes sociais e o facto "não passou despercebido à Polícia Judiciária e à Autoridade Tributária, que foram recolhendo as imagens - que até serviram como prova para a investigação da Operação Malapata, processo que dissecou a vida financeira oculta do agente de jogadores, suspeito, entre outros crimes, de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais", pode ler-se.

