Sá Pinto recorda boleia de Jorge Sampaio: "Ajudou-me e apoiou-me sem reservas"

Sá Pinto recorda boleia do antigo Presidente da República, que esta sexta-feira faleceu aos 81 anos, para jogo de consagração de 2001/02.

O ex-futebolista Ricardo Sá Pinto recordou a boleia que lhe deu o seu "caríssimo amigo" e antigo Presidente da República Jorge Sampaio, que esta sexta-feira morreu aos 81 anos, para o jogo de consagração do título do Sporting em 2001/02.

"Hoje partiu o nosso querido presidente e caríssimo amigo Jorge Sampaio. Um homem bom e generoso. Acompanhou a minha carreira e o Sporting, o que criou grande empatia entre nós. Ajudou-me e apoiou-me sem reservas quando estive lesionado. Recordo, com emoção, o dia em que me deu boleia para o estádio no dia do jogo de consagração do título, frente ao Beira-Mar, por eu estar incapacitado para guiar", escreveu o agora treinador.

O episódio recordado por Sá Pinto remonta a 05 de maio de 2002, quando o Sporting recebeu e venceu o Beira-Mar, por 2-1, na 34.ª jornada do campeonato, no último jogo disputado no antigo Estádio José Alvalade, em Lisboa, uma semana depois de ter assegurado a conquista do título de campeão nacional.

"Foi um político digno e respeitado e um grande presidente, mas foi sobretudo uma pessoa extraordinária. As minhas condolências à sua mulher Sra. D. Maria José Ritta, aos filhos Vera e André, e a toda a sua família. Que descanse em paz", disse Sá Pinto.

Jorge Sampaio, que foi Presidente da República durante dois mandatos, entre 1996 e 2006, morreu hoje, no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, onde estava internado desde 27 de agosto, devido a dificuldades respiratórias.