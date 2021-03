Rui Vitória sem dúvidas: "O FC Porto tem alma Champions. Com esta atitude..."

ENTREVISTA - Depois do Al Nassr, Rui Vitória decidiu recolher-se e dar mais tempo à família, mas isso não quer dizer afastar-se do futebol e da análise da atualidade, como a presença do campeão nacional FC Porto na Liga dos Campeões.

O FC Porto vai entrar novamente em ação na Champions, depois de ter sido eliminado da Taça. Que hipóteses têm os portistas nesta eliminatória com a Juventus? Concorda quando se diz que é a única equipa portuguesa com ADN Champions?

- O FC Porto sente-se confortável naquele contexto e o passado é importante para isso. Além disso, os seus jogadores vêem aquela competição com muita normalidade e sentem que têm de provar, mesmo não sendo tão fortes financeiramente, que podem mostrar, enquanto equipa, que são fortes. Isso dá uma grande motivação. O FC Porto tem tido resultados fantásticos nesta realidade de passar a fase de grupos e ainda agora foi a única equipa que ganhou em casa.

Não se explica também pelo facto de os jogadores do FC Porto, por norma, terem um espírito mais combativo nesses jogos comparando com outras equipas nacionais?

- O FC Porto joga com uma alma grande, é sempre uma equipa com alma, sentimos isso. É daquelas equipas com o lema antes quebrar que torcer. Bate-se por cada palmo de terreno. A parte volitiva, a parte mental, está muito vincada. Com essa atitude, que é transportada para o campo, vê-se sempre a equipa ligada. Depois tem de se perceber o contexto da Liga dos Campeões, que tem jogos com determinadas características, em que tem de se controlar muito bem um jogador, os momentos de distração são sempre fundamentais, o que exige um foco sempre total. O FC Porto segue esse caminho.

