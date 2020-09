Rui Pinto terá estado ligado aos servidores do Sporting durante dois meses

José Amador, inspetor da Polícia Judiciária, voltou a ser ouvido em tribunal esta quarta-feira.

O inspetor da Polícia Judiciária (PJ) José Amador voltou a ser ouvido esta quarta-feira, na sexta sessão do julgamento do processo Football Leaks, que conta com Rui Pinto como arguido.

De acordo com Amador, o criador da plataforma terá estado "dois meses ligado, de forma ininterrupta" (entre julho e setembro de 2015), ao sistema informático do Sporting.

O clube leonino viu-se obrigado a deitar abaixo o sistema e restaurá-lo recorrendo a uma empresa externa. A alegada entrada de Rui Pinto nos servidores da Doyen, por sua vez, terá sido feita através de uma "porta" parecida à utilizada para aceder à sociedade de advogados PLMJ. Ou seja, através de "phishing" por email.

A primeira queixa terá sido apresentada pelo Sporting, perto do dia 3 de outubro de 2015. Depois, a Doyen e o próprio Nélio Lucas também apresentaram queixa. O inspetor José Amador recordou que foi a 29 de setembro de 2015 que Rui Pinto criou o Football Leaks, para "divulgar o lado oculto do futebol" e "para por a nu a podridão que havia no futebol".