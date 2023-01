Rui Pinto: "Durante anos, Vieira desviou mais de 15 milhões da formação do Benfica para agentes"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Denunciante português comentou no Twitter na sequência da notícia do Expresso que dá conta de que Edgar Costa foi alvo de uma tentativa de aliciamento por parte de Miguel Pinho para facilitar contra o Benfica.

Rui Pinto, criador do Football Leaks, recorreu à rede social Twitter para reagir à notícia do jornal Expresso que dá conta de que Edgar Costa, jogador do Marítimo, foi alvo de uma tentativa de aliciamento por parte de Miguel Pinho, empresário de Bruno Fernandes, para facilitar num jogo com o Benfica.

O denunciante referiu que Luís Filipe Vieira, antigo presidente do Benfica, "elaborou um esquema que desviou mais de 15 milhões de euros da formação do Benfica para os bolsos de um grupo muito restrito de agentes da sua confiança, com destaque para Miguel Pinho".

O jornal Expresso informou na quinta-feira que Edgar Costa foi alvo de uma tentativa de aliciamento por parte de Miguel Pinho, empresário de Bruno Fernandes, para facilitar num jogo com o Benfica.

O jogador madeirense, de acordo com a publicação, revelou o ocorrido à magistrada Andrea Marques, que se deslocou ao Funchal e que que estava no centro de uma investigação às suspeitas de corrupção que envolviam o clube da Luz, em 2019.

O Expresso recorda que "um ano antes, a SIC tinha exibido uma reportagem em que dois jogadores do Marítimo, sob anonimato, garantiam ter sido aliciados por empresários alegadamente ligados ao Benfica que lhes teriam oferecido dinheiro para jogarem mal de propósito". Em causa estariam 40 mil euros para facilitarem na penúltima jornada de 2015/16, que o Benfica venceu por 2-0, na Madeira. As águias venceram o campeonato com dois pontos de vantagem para o Sporting.

Edgar Costa foi um dos jogadores entrevistados e negou que tenha sido aliciado pelo empresário César Boaventura ou Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico da SAD do Benfica.

De acordo com o Expresso, Miguel Pinho nega as acusações.